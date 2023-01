Großeinsatz der Feuerwehr bei Wohnungsbrand in Leopoldstadt

Samstagabend ist es in Wien-Leopoldstadt zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und anderer Einsatzorganisationen bei einem Wohnungsbrand gekommen. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien bestätigt, ist in einer Wohnhausanlage in der Engerthstraße kurz nach 17 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im 4. Stock ausgebrochen. Die Flammen schlugen aus den Fenstern, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Objekt bereits in Vollbrand.

"Die Löscharbeiten finden unter Atemschutz statt. Es musste eine Löschleitung zu der betroffenen Wohnung gelegt werden", erklärt der Sprecher. Zunächst waren keine Informationen über Verletzte und die Brandursache bekannt. Kurz nach 19 Uhr galt der Brand als gelöscht.