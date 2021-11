20 Tage Lockdown: 20 Take-away-Tipps für Wien

Viele Pläne für die Freizeit mussten in der letzten Woche verworfen werden, so auch geplante Restaurantbesuche. Der seit Montag geltende Lockdown ist der Grund dafür. Doch auf gutes Essen muss man trotzdem nicht verzichten. Viele Lokale bieten wieder Take-Away-Optionen an. Mit diesen Restauranttipps vergeht die Zeit im Lockdown wie im Flug.

Café Bellaria

Gerade erst wiedereröffnet, schon muss der Betrieb von den beiden Gastronomen Rubin Okotie und David Figar wieder schließen. Das Lokal bietet deshalb ein eigenes Lockdown Pick-Up Menü an. Von Frühstücksandwiches, über moderne Bowls bis hin zu Burgern und Wiener Traditionsgerichten, ist alles dabei.

1., Bellariastraße 6 täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Kontakt: +43 (0)1522 60 85

Flemings Selection Hotel Wien-City

Wer dieses Jahr noch keine Gelegenheit zu einem Gansl-Essen hatte, kann das mit Hilfe des Flemings Hotel nachholen. Bis 26. Dezember wird hier ein Gansl to Go angeboten. Das Gänseessen mitsamt allen leckeren Beilagen kann online bestellt und abgeholt oder auf Anfrage auch geliefert werden. Aber Achtung, das Gänsedinner muss zwei Tage im Vorhinein bestellt werden.

8., Josefstädterstraße 10-12. Kontakt: www.flemings-hotels.de/ganstogo

Der Stasta

Ein umfangreiches Take-Away Angebot für gehobene Wiener Küche bietet das Restaurant der Stasta. Neben einer wechselnden Wochenkarte, gibt es auch à la carte Speisen, wie Zwiebelrostbraten, Kalbsschnitzel und Tafelspitz, die vor Ort abgeholt werden können. Eine telefonische Reservierung vorab für die gewünschten Gerichte wird empfohlen und ist ab 8 Uhr Früh möglich.

23., Lehmanngasse 11. Abholzeiten: Montag bis Samstag von 11 bis 14 Uhr. Kontakt: +43 (0)1 865 97 88

Ristorante Trattoria Alfredo

Dieses Jahr wurde das italienische Lokal von falstaff zur beliebtesten Pizzeria in Wien gewählt. Umso schöner, dass das Lokal auch im Lockdown ein Lieferservice sowie Take-Away anbietet. Ob Holzofenpizza, Pasta oder frischer Fisch, bei Alfredo findet man zahlreiche italienische Spezialitäten in bester Qualität. Um telefonische Vorbestellung wird ersucht.

16., Steinbruchstraße 30 täglich von 11.30 bis 22 Uhr. Kontakt: 0676 920 32 40 oder unter alfredo-shop.at

L´ORIENT

Wer Lust auf einen kulinarischen Ausflug nach Marokko hat, der wird im Hauben-Restaurant L´ORIENT fündig. Neben Lieferservice in ausgewählten Bezirken bietet das orientalische Lokal auch Abholservice an. Die köstlichen Gewürze des Orients finden sich in allen Speisen wieder, egal ob Hummus, Tanjine oder CousCous.

2., Rotensterngasse 22. Abholzeiten: Dienstag bis Sonntag von 15 bis 21 Uhr. Kontakt: +43 (0)1 890 39 22