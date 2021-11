Im Gänsemarsch von der Weide auf die Teller

In ganz Österreich werden rund 150.000 Weidegänse gehalten, trotzdem kommen zu Festtagen nach wie vor überwiegend ausländische Gänse auf den Tisch. Sie stammen zum Großteil aus Ungarn, Polen, Frankreich, Tschechien und der Ukraine . Der Pro-Kopf-Verbrauch liegt in Österreich bei 0,21 Kilogramm. In den vergangenen Jahren hat die Gänsehaltung ständig zugenommen. „Auch in Zukunft ist mit leichten Steigerungen zu rechnen. „Ziel ist es, den Selbstversorgungsgrad in den nächsten Jahren von derzeit 28 auf 35 Prozent zu erhöhen“, sagt Margit Fritz, Obfrau der steirischen Weidegansbauern.

Jürgen Resch und seine Mitstreiter werden auch im nächsten Frühjahr wieder die Gänse auf die Weide treiben. Traditionell wird es diesen wieder gegen Martini an den Kragen gehen.