18 Tipps: So wird der Sommer in Wien, wie er sein soll

16. Outdoor-Yoga

Warum im Studio schwitzen, wenn man an der frischen Luft praktizieren kann?

In Parks (2., Augarten; Mo., Mi. und Do. oder Stadtpark; Mi., 18.30 Uhr), am Wasser (Landtmann’s Bootshaus 22., An der Unteren Alten Donau 61; Sa. und So., 8.30 Uhr), am Strand (Strandbar Herrmann, 3.; Herrmannpark, So., 10 Uhr) oder im Garten der Klimt-Villa (13., Feldmühlgasse 11; Di. 10 bis 11.30 Uhr).

17. Mit dem Rad in den Wald

Ein Trip in den Wienerwald zahlt sich immer aus. Der Fahrtwind kühlt auch.Einstiegsstellen gibt es unter anderem in Kahlenbergerdorf, Liesing oder Neuwaldegg.