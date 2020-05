Der Kampf einer "schamlosen Frau"

Im Jänner 1996 machte sich das Paar schließlich auf die Reise, während der Raju aber verschwand. Das Mädchen stand alleine da. Eine Frau namens Usha nahm sich seiner an und versprach, es zur Tante nach Kottayam zu bringen. Doch dort kamen sie nicht an. Stattdessen wurde der Teenager in eine Pension gebracht, unter Alkohol und Medikamente gesetzt, geschlagen und vergewaltigt. Von rund 40 Männern über 42 Tage hinweg. Unter den Peinigern befanden sich Geschäftsleute, Anwälte, Politiker und Beamte. Bis auf einen Mann wurden alle in späteren Verfahren freigesprochen.

Auch P. J. Kurien, Abgeordneter der Kongress-Partei, soll bei den Vergewaltigungen dabei gewesen sein. Der Fall wurde kürzlich wieder Thema, als bekannt wurde, dass er als Delegationsleiter zur Weihe des neuen Papstes Franziskus nach Rom geschickt wurde.