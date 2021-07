Panzerabwehr-Rohre sollten nach Österreich geschmuggelt werden

Nach einem Hinweis des Bundeskriminalamts in Wien schlugen die lokalen Fahnder am Dienstag überraschend zu. Bei Razzien in den vier Städten Bijeljina, Orasje, Doboj und Modrica (alle im Nordosten von Bosnien-Herzegowina) wurden elf Personen festgenommen – darunter offenbar ein Offizier der serbischen Armee, der als mutmaßlicher Anführer des Waffenschmuggler-Ringes gilt.

Die Operation "Mama & Papa" wurde jedenfalls ein voller Erfolg. Insgesamt sind laut offiziellen Informationen 16 Sturmgewehre (durchwegs Kalaschnikows), 83 Handgranaten, elf Kilogramm Sprengstoff sowie 7340 Schuss Munition sichergestellt worden. Nicht auf dieser Liste sind zehn Panzerabwehrrohre inklusive rund 20 Raketen, die aber ebenfalls sichergestellt wurden. Anhand der Bilder dürfte es sich vermutlich um M80-Zolja-Rohre handeln.

Die sichergestellten Waffen dürften allesamt aus dem Jugoslawien-Krieg der 1990er-Jahre stammen. Laut Angaben der bosnischen Staatsanwaltschaft waren alle beschlagnahmten Sprengmittel, Pistolen und Gewehre für Österreich bestimmt und sollten hier weiterverkauft werden. Nähere Informationen sollten auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.

Brisant ist, dass auch die Kalaschnikows für die französischen Terrorangriffe über die Balkanroute gingen. Dort wurden die Waffen laut Geheimdienstinformationen gegen Drogen eingetauscht.