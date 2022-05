Texas: Zwei Kinder durch Schüsse in Grundschule getötet

Zwei Kinder sind durch Schüsse an der Grundschule in Uvalde westlich der Stadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas getötet worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den TV-Sender CNN am Dienstag meldete.

Es sollen mindestens 14 Menschen verletzt worden sein. Ein Verdächtiger wurde verhaftet, wurde mitgeteilt.

Uvalde ist eine 16.000-Einwohner-Stadt im Süden von Texas.

Mehr dazu in Kürze.