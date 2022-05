Der nächste Schul-Amoklauf in den USA: "Wo in Gottes Namen ist unser Rückgrat?"

Aus Washington

Bevor Adam Lanza, der Initiator des bislang folgenschwersten Schulmassakers in Amerika, vor fast zehn Jahren in der Sandy Hook-Grundschule in Newtown/Connecticut 20 Erstklässler und sechs Lehrerinnen niedermetzelte, erschoss er seine eigene Mutter in ihrem Bett.

Salvador Ramos, der 18-jährige Amokläufer, der am Dienstag in der Robb-Grundschule in Uvalde/Texas das Leben von 19 Volksschülern im Alter von sieben bis zehn auslöschte und mehr als 13 weitere verletzte, richtete vor der Bluttat die Waffe auf seine Großmutter - und drückte ab. Sie schwebt nach Polizeiangaben im Krankenhaus in Lebensgefahr.

Ob es einen Nachahmungs-Charakter gibt, bleibt rätselhaft. Nachdem Ramos in der 16.000 Einwohner zählenden Kleinstadt rund 90 Autominuten westlich von San Antonio zwei Polizisten angeschossen hatte, tötete die Polizei den Schützen. Seine Motive nimmt er, sollte eine Rekonstruktion einschlägiger Auftritte in sozialen Medien keinen Aufschluss geben, mit ins Grab.

Der Ablauf der Tat

Er fuhr gegen 11:30 Uhr Ortszeit mit dem Auto an der Schule vor, die rund 570 Zweit-, Dritt- und Viertklässler unterrichtet, und produzierte dabei einen Crash im Straßengraben. Was dann genau passierte, so Polizeichef Pete Arredondo, bleibt schemenhaft.

Aus der Nachbarschaft aufgenommene Handy-Videos zeigen, wie der mit Schutz-Weste ausgestattete Täter unbehelligt durch einen Seiteneingang in das Gebäude eindringen konnte; offenbar mit einer Handfeuerwaffe und einem halbautomatischen Schnellfeuergewehr.

Auf einem inzwischen gesperrten Instagram-Konto ist Ramos auf einem Schwarz-Weiß-Selfie mit zwei schweren Waffen zu sehen. Kurz vor der Tat kommunizierte er laut Behörden mit einer anonymen jungen Frau und machte diffuse Andeutungen, das etwas bevorstehen.

Nach noch sehr vorläufigem Ermittlungsstand lieferte sich der Täter nach den Schüssen auf seine „Abuela” (Oma) in deren Haus mit Beamten der Grenzschutzbehörde einen Schusswechsel, fuhr dann zur Schule, wo er ebenfalls unter Feuer genommen wurde, bevor er sich 45 Minuten lang in einem Klassenzimmer verbarrikadiert.