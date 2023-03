Zur Krönung von Charles dürfen Pubs und Bars länger öffnen

Am Wochenende der Krönung von König Charles III. sollen Pubs und Bars in England und Wales zwei Stunden länger öffnen dürfen als gewöhnlich.

"Im ganzen Land können die Menschen am Abend ein oder zwei Pint mehr genießen, wenn sie mit Familie und Freunden zusammenkommen, um dem König eine lange und glückliche Regentschaft zu wünschen", kündigte Innenministerin Suella Braverman am Sonntag an.