Krönung im Mai: König Charles laufen die Stars davon

Kein Grund für Traurigkeit: Weiteren Berichten zufolge sollen Kylie Minogue und die Boygroup Take That zugesagt haben - allerdings ohne Superstar Robbie Williams.

Trotz aller "Schwirigkeiten" bei der Suche nach Künstlerinnen und Künstlern: Die Show dürfte ein Spektakel werden. Angekündigten Lichteffekte sollen bei dem Fest zu Ehren des neuen Monarchen und seiner Frau Erinnerungen an das Jubiläumskonzert für die Queen vor dem Buckingham-Palast wecken. Tausende Tickets sollen landesweit verlost werden. Außerdem sind ein "Krönungschor" aus besonderen Chören, etwa Flüchtlinge, Mitglieder der LGBTQIA+-Gemeinde und hörbehinderte Menschen. Am Sonntag sind die Menschen beim "Coronation Big Lunch" - in etwa: das große Krönungsessen - zu Straßenfesten und Tee-Partys aufgerufen. Unter dem Motto "Big Help" (große Hilfe) wird die Bevölkerung dann am Montag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen.