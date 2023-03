Öl für Salbung von König Charles in Jerusalem geweiht

Rund drei Monate vor der Krönung von König Charles III. ist das für die Salbung benötigte Öl bereit. Patriarch Theophilos III. und der anglikanische Erzbischof Hosam Naoum haben das Öl am Freitagvormittag in der Grabeskirche in Jerusalem geweiht, wie der Palast in London am späten Abend mitteilte. Es war demnach aus Oliven hergestellt worden, die von zwei Hainen auf dem Ölberg stammen.