Wie die Mafia von den Krisen profitiert

Ein weiterer Bestandteil der neuen Strategie: weniger Gewalt, um unauffällig zu bleiben. Denn ein Attentat führt stets zu einem Gegenschlag des Staates. Und das schadet dem Geschäft. Obwohl die ’Ndrangheta ihre Gegner immer noch blutig verfolgt – erst kürzlich wurden Anschlagspläne auf den Staatsanwalt Nicola Gratteri bekannt – überlegt sie sich nun genau, welchen Preis das hätte. „Man versucht dieses Mittel nicht zu oft einzusetzen“, sagt Mattioli, der selbst wegen seiner Arbeit bedroht wurde.

Auch Rivalitäten zwischen Clans werden immer öfter unblutig gelöst – innerhalb der Organisation mittels koordinierender, übergeordneter Gremien und außerhalb in Form von „Kooperationen auf Projektbasis“, wie es Mattioli formuliert. So arbeite die italienische Mafia mit kriminellen Organisationen aus Albanien, Russland und der Türkei zusammen. „Man arrangiert sich bei kriminellen Dienstleistungen.“ Aufgrund der komplexen Strukturen von Mafiaclans sind die Behörden oft im Hintertreffen. So können Untereinheiten teils autonom agieren. Und wird ein Clanchef festgenommen, tritt rasch ein anderer an seine Stelle.