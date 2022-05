Das Attentat: Sein Tod macht Giovanni Falcone zur Legende

In Sizilien regieren die Clans der Cosa Nostra (Unsere Sache). 1981 bricht innerhalb der Organisation ein Krieg aus. Zwischen den alteingesessenen mächtigen Clans aus Palermo und den Banden aus dem 33 Kilometer entfernten Corleone. Es ist ein öffentlich ausgetragenes Schlachten: Hunderte Tote auf den Straßen, Leichen, die man grausam verstümmelt in Erdlöchern, Höhlen und in Säurefässern findet. Opfer sind die Killer und Anführer der verfeindeten Banden, deren Familienangehörige. Aber auch viele Unbeteiligte.

„Gewinner“ ist der Corleonesi Salvatore „Totò“ Riina. Er wird Oberhaupt der Cosa Nostra, Boss der Bosse der sizilianischen Mafia. Deren Einflussgebiet reicht vom Nahen Osten über Westeuropa bis in die USA. Riina (1930 – 2017) hat eine typische Mafiakarriere durchlaufen: Als Jugendlicher begeht er den ersten Mord, mit 19 wird er offiziell in die Cosa Nostra aufgenommen, landet im Gefängnis, kommt wieder frei, verübt weitere Auftragsmorde. 1974 gipfelt sein Aufstieg in der Machtübernahme in Corleone, geebnet durch die Verhaftung des Vorgängers.