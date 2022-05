Pizzerien als Mafia-Hotspots in Österreich

Das rief nicht nur die ’Ndrangheta in Österreich auf den Plan. Auch die Cosa Nostra will hier Fuß fassen. In erster Linie wird Österreich derzeit aber zur Geldwäsche genutzt. Investiert wird nicht nur in Pizzerien. Auch mit Immobilien und Firmenbeteiligungen wird Geld gewaschen. Gründe hat das gleich mehrere. Zum einen spielt die geografische Lage eine Rolle. Österreich ist zentral gelegen, bietet sich auch als Drehscheibe in andere Länder an. Die offenen Grenzen machen eine unproblematische Ein- und Ausreise möglich.

Die Gesetzeslage macht es den Ermittlern fast unmöglich, Nachrichten mitzulesen. „Und nicht zuletzt fühlen sie sich hier wohl“, sagt Dieter Csefan. Die Lebensqualität ist gut, ebenso die Infrastruktur. Das ist auch den Mafiosi wichtig.

Es sind nicht nur kleine Fische, die sich in Österreich angesiedelt haben. „Auch Größen der italienischen Mafia sind hier und führen ihre Geschäfte. Darunter einige Most Wanted, die sich zeitweilig hier aufhalten.“ Der österreichische Boden bietet sich für persönliche Geschäftsbesprechungen an.

Kriminelle Machenschaften nachzuweisen, gestaltet sich schwierig. Die Geldflüsse laufen oft über Malta. Und die Verdächtigen haben genug Geld, sich die besten Anwälte zu leisten.

Einschüchterungen

Etliche Personen haben die Ermittler im Auge. Eine Größenordnung wollen sie bewusst nicht nennen. Und auch die ermittelnden Beamten selbst halten sich im Hintergrund. „Natürlich sind sie einem Risiko ausgesetzt. Im Bereich der Organisierten

Kriminalität gibt es eine unfassbare Gewaltbereitschaft. Es wird versucht, Kollegen einzuschüchtern.“

Entsprechend heikel ist es auch, Personen zu finden, die gegen die Organisationen aussagen. Wer Teil der Mafia ist, schweigt. Wer den Mund aufmacht, muss um die Sicherheit der Familienangehörigen bangen.