Weltanschauung - Die besten Bilder im Juni 2020

Amerika heute

Menschen besuchen ein Denkmal an der Stelle, an der George Floyd am 3. Juni 2020 in Minneapolis, Minnesota, getötet wurde. Floyd starb am 25. Mai in Polizeigewahrsam, nachdem der ehemalige Polizeibeamte von Minneapolis, Derek Chauvin, neun Minuten lang auf seinem Nacken kniete, während er ihn festnahm.