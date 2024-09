Hochwassergipfel in Polen mit Bundeskanzler Nehmammer

In Polen hat die Hochwasserwelle in der Nacht auf Donnerstag die niederschlesische Stadt Breslau erreicht.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag zu einem Hochwasser-Gipfel nach Polen. Tusk hat zu diesem Gipfel in Breslau (Wrocław) eingeladen, bei dem die Regierungschefs der betroffenen Länder über Schutzmaßnahmen und den Wiederaufbau beraten. "Wir müssen die EU-Instrumente, die für Katastrophen wie diese geschaffen wurden, nutzen", so Nehammer.

Großflächige Aufräumarbeiten

In einigen Hochwassergebieten Deutschlands schwollen am Mittwoch die Flüsse noch an. In Dresden stieg die Elbe über die Marke von sechs Metern. Dort wie auch in Schöna an der Grenze zu Tschechien wird der Hochwasserscheitel am Donnerstag erwartet. Vorsichtige Entwarnung gibt es entlang anderer Flüsse im Osten und Süden Deutschlands. In Brandenburg hingegen dürfte die Oder in den nächsten Tagen noch mehr Wasser bringen.

In den Hochwassergebieten von Polen über Tschechien bis nach Österreich begannen mittlerweile die Aufräumarbeiten, doch die Lage entspannte sich nur langsam. Die Einsatzkräfte kämpften vielerorts noch mit den Wassermassen. In Polen und Tschechien unterstützen auch Soldaten. Allerdings gaben die Behörden noch keine Entwarnung. Bisher kamen in Mittel- und Osteuropa mehr als 20 Menschen ums Leben.