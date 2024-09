Fast zwei Millionen Menschen sind nach Angaben des EU-Kommissars für Krisenmanagement, Janez Lenarčič, in den vergangenen Tagen von den Überschwemmungen in Österreich und weiteren Teilen Europas betroffen gewesen.

"In nur wenigen Tagen fiel das Drei- bis Vierfache der durchschnittlichen monatlichen Niederschlagsmenge", sagte er im Europaparlament in Straßburg. Dadurch seien Flüsse wie die Donau auf ein Niveau gestiegen, das seit einem Jahrhundert nicht erreicht worden sei.

Es brauche mehr Schutz

Diese Tragödie sei keine Anomalie. Sie werde schnell zur Norm für die Zukunft, sagte Lenarčič. Es brauche mehr Schutz. "Jeder Euro, der in Prävention und Vorsorge investiert wird, bringt in der Regel zwischen zwei und zehn Euro an vermiedenen Verlusten, Reaktionskosten und anderen Vorteilen zurück", so der EU-Kommissar.