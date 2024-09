Unwetter: Erste Wiener Parkanlagen öffnen schrittweise

Nach den heftigen Regenfällen waren am Montag mehr als 1.000 Parkanlagen der Wiener Stadtgärten für die Bevölkerung gesperrt worden. Diese Vorsichtsmaßnahme wurde von der Stadt Wien ergriffen, da der stark durchnässte Boden die Standsicherheit selbst gesunder Bäume beeinträchtigte. So wurden in den Parkanlagen der Wiener Stadtgärten seit Samstag bereits über 450 Bäume entwurzelt. Derzeit erfolgt nach Kontrollen die schrittweise Öffnung, gab die Stadt am Mittwoch bekannt.