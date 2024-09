Hochwasser: Wien sperrt städtische Parks

Neben Niederösterreich ist auch Wien vom Hochwasser massiv betroffen. Wienfluss, Donaukanal und Liesingbach führten am Sonntag Rekord-Wassermassen, wegen Überflutungen kann die U-Bahn derzeit nur sehr eingeschränkt fahren.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zieht trotz aller Beeinträchtigungen eine optimistische Zwischenbilanz. „Wir sind gut durch dieses Hochwasser gekommen. Wien kann Hochwasser“, sagt er in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Bilder des Hochwassers in Österreich:

Bis dato seien im Zuge des Unwetters zehn Personen leicht verletzt worden, überwiegend durch herabfallende Äste. Nun werden die städtischen Parks bis auf Weiteres gesperrt. Viele Bäume seien unterspült und drohten umzufallen, so Ludwig. Betroffen sind insgesamt mehr als 1.000 Parkanlagen der Stadtgärten.

Kaum Schäden bei der Energieversorgung

Die Energieversorgung habe – mit Ausnahme geringfügiger Probleme im Stromnetz – keine Schäden genommen.

Dass Wien bis dato so gut davongekommen sei, verdanke man dem, Donau-Hochwasserschutz in Form der Donauinsel samt Entlastungsrinne, die in den 70er-Jahren laut Ludwig „gegen großen politischen Widerstand“ umgesetzt worden sei. Er meint damit die ÖVP, die seinerzeit gegen das Projekt war.