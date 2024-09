Extremwetter hat Österreich im Griff: Wie geht es weiter?

Binnen drei Tagen gab es in Österreich regionsweise so viel Niederschlag wie sonst während des gesamten September. In St. Pölten etwa fiel in diesem kurzen Zeitraum so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr, berichtet der Wetterdienst Ubimet.

Kaum ein Bundesland, in dem es seither keine Dauereinsätze der Feuerwehren gab, Niederösterreich wurde ohnedies als Gesamtes zum Katastrophengebiet erklärt. Das ermöglicht den Assistenzeinsatz des Bundesheeres.