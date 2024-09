Land unter in Niederösterreich - und keine Entwarnung in Sicht

Vonseiten des Bundesheeres stehen um die 1.000 Mann zur Verfügung, hieß es vom Militärkommando. In mehreren Gemeinden wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. "Wir bitten Sie: Achten Sie auf sich selbst und vor allem auf die Anweisungen der Einsatzkräfte. Nehmen Sie nur Wege in Kauf, wenn es unbedingt notwendig ist“, so Mikl-Leitner. Zudem sollte man sich laufend über die Lage informieren.

Weil sich die Unwetterlage in den vergangenen Stunden weiter verschärfte, soll um 14 Uhr erneut das Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement (SKKM) im Innenministerium zusammentreten, an dem auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teilnehmen wird. Der Bundeskanzler stehe derzeit in Austausch mit den Vertretern der hauptsächlich betroffenen Bundesländer, hieß es. 1.160 Feuerwehren waren mit 20.000 Mitgliedern im Einsatz.

In Kirchberg an der Pielach wurde eine Person in ihrem Auto von den Wassermassen der Pielach eingeschlossen. Sie wurde von den Einsatzkräften gerettet.

In Hardegg (Bezirk Hollabrunn) wurde kurz nach 10 Uhr von der Bezirkshauptmannschaft die Evakuierung angeordnet. Aus der Talsperre Vranov werden derzeit 173 m³ Wasser pro Sekunde in die Thaya abgelassen, sodass mit Überflutungen im Stadtgebiet zu rechnen ist.

In Melk wurden aufgrund von plötzlich stark steigendem Wasser eines Baches fünf Personen und ein Hund aus zwei Einfamilienhäusern in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner davon wurden durch die Wasserrettung St. Pölten mit einem Schlauchboot gerettet.

Im Bezirk Waidhofen an der Thaya war die Lage in den Gemeinden Windigsteig, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Thaya-Land, Raabs an der Thaya und Vitis laut Bezirkskommando "weiterhin sehr kritisch“. Zahlreiche Evakuierungen und Sicherungsarbeiten waren notwendig.

In Waidhofen an der Thaya-Land wurde ein Wohnhaus sowie das örtliche Feuerwehrhaus überflutet. Bewohner wurden evakuiert, die Einsatzkräfte mit einem Boot in Sicherheit gebracht. In Teilen der Bezirkshauptstadt musste der Strom abgeschaltet werden, weil Trafostationen unter Wasser stehen. In der Badgasse in Waidhofen wurde der Wert eines 100-jährlichen Hochwassers überschritten.



Inzwischen wird für den Kamp bei Stiefern, einem Teil von Schönberg am Kamp (Bezirk Krems-Land), bereits ein Wasserstand von 5,50 Metern am Sonntag prognostiziert. 2002 lag der Spitzenwert am 8. August bei 6,81 und am 13. August bei 5,75 Metern. An der Donau werden bei Kienstock in der Wachau 9,56 Meter und bei Korneuburg 7,39 Meter erwartet.