Timeline: Wie Europa zum Epizentrum der Corona-Pandemie wurde

15. Februar: Ein 80-jähriger Tourist aus China verstirbt in Frankreich an Covid-19. Europa hat seinen ersten Corona-Toten.

19. Februar: Im San-Siro-Stadion in Mailand schlägt Atalanta Bergamo den FC Valencia überraschend mit 4-1. Die U-Bahn-Waggons zum Stadion sind überfüllt, 42.000 Fans drängen sich dicht an dicht. 540 Zuschauer kommen aus der Provinz Val Seriana in Bergamo – einem späteren Corona-Hotspot. Medien bezeichnen das Spiel später als "Partita zero" ("Spiel null").

22. Februar: Auch Italien meldet seine ersten Todesfälle. In der Lombardei häufen sich die bestätigten Infektionen. Zehn Kommunen werden abgeriegelt.

25. Februar: Österreich hat seine ersten bestätigten Fälle. Zwei 24-jährige Italiener aus der Lombardei werden in Innsbruck positiv auf das Coronavirus getestet. Das Tiroler Paznauntal, speziell der Skiort Ischgl, entpuppen sich etwa zwei Wochen später als " Alpen-Wuhan": Tausende bestätigte Fälle in ganz Europa stammen nachweislich von Touristen, die sich beim Skiurlaub in Ischgl infiziert haben.