Terror im Live-Stream: Die Schattenseite der Freiheit im Netz

Auf den ersten Blick könnte man die Aufnahme für eine Szene aus einem Videospiel halten. Aus der Helmkameraperspektive gefilmt betritt ein bewaffneter Mann eine Moschee und eröffnet wahllos das Feuer auf die anwesenden Gläubigen. Das Video ist echt, es zeigt den verabscheuungswürdigen Terrorakt eines Mannes in der neuseeländischen Stadt Christchurch. Der Täter hat seinen Massenmord am frühen Freitagnachmittag (ortszeit) 17 Minuten lang live via Facebook ins Internet gestreamt. Zehn Minuten zuvor wurde die Tat auf der Internetplattform „8Chan“ über ein anonymes Konto angekündigt. „Ich werde die Invasoren angreifen, und ich werde den Angriff auf Facebook live streamen“, hieß es in dem Posting. Ein ebenfalls online veröffentlichtes Manifest, das dem Täter zugeordnet wird, lässt auf einen rechtsextremen Hintergrund der Tat schließen.