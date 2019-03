Keine verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in Österreich

Das Attentat in Christchurch veranlasst Österreich aktuell nicht zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Der KURIER erhielt bis Redaktionsschluss kein Statement aus dem Innenministerium. Doch wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien erklärte, gab es bisher keine Anordnung, Moscheen stärker zu bewachen.

Rassismus-Fälle nehmen zu

Dass Rassismus und Hetze allerdings auch in Österreich ein großes Problem darstellen, zeigen die Ergebnisse des Rassismus-Reports 2018. In dem Bericht der Organisation Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA), welcher am kommenden Donnerstag präsentiert wird, ist eine klare Tendenz zu erkennen. Während 2017 noch 1.162 rassistische Fälle bei ZARA angezeigt wurden, waren es 2018 bereits 1.920. Die Menschen würden Vorfälle seit dem letzten Jahr viel häufiger melden. „Das sind also keine absoluten Zahlen der Rassismus-Fälle in Österreich, sondern nur die, die bei uns gemeldet wurden“, heißt es von Seiten der Organisation.

ZARA-Geschäftsführer Dieter Schindlauer sieht einen Auftrag für Österreich: „Es ist hoch an der Zeit, die rassistische und populistische Hetze gegen Muslime zu beenden. Wenn die Hetze in der bisherigen Tonalität weitergeht, werden Nachrichten dieser Art immer wieder auf uns zukommen.“