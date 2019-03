Tödliche Angriffe auf Moscheen erschüttern Neuseeland

Bei einem bewaffneten Angriff auf Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch hat es nach Angaben der Polizei eine "bedeutende Zahl" an Todesopfern gegeben. Polizeisprecher Mike Bush nannte am Freitag jedoch zunächst keine genauen Zahlen. Vier Verdächtige - drei Männer und eine Frau - seien festgenommen worden. An den Fahrzeugen der Angreifer seien Sprengsätze gefunden worden, die von der Armee entschärft worden seien.

Die Schüsse fielen in zwei verschiedenen Moscheen der Stadt auf der Südinsel des Pazifikstaats. Ein Augenzeuge sagte, ein Mann in Tarnkleidung mit einer automatischen Waffe habe eines der Gotteshäuser betreten und das Feuer eröffnet.