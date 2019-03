Christchurch unter Schock: "So etwas kennen wir hier nicht"

"Ich war nur wenige Straßen entfernt von einer der Moscheen, als ein Auto in meines geschleudert ist. Im nächsten Augenblick sind bewaffnete Einheiten und unzählige Polizeiautos an uns vorbeigefahren", erzählt Ari Freeman, der stellvertretende "Wizard von Christchurch" – als Zauberer verkleidet, spricht er in der neuseeländischen Innenstadt mit den Passanten und gilt als Touristenattraktion.

"Der Fahrer des anderen Autos war sehr aufgebracht und dürfte in Panik vor den Geschehnissen davongerast sein", erzählt Freeman weiter, der zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem verheerenden Anschlag auf zwei Moscheen wusste. Sie riefen die Polizei: "Der Polizist war sehr bemüht, aber sie hatten natürlich zu viel zu tun, um zum Unfall zu kommen."