Reaktionen zu Neuseeland: "Bleibt stark"

Auch Außenministerin Karin Kneissl ( FPÖ) ist "schockiert von den grausamen Gewaltakten in # Christchurch, Neuseeland". Weiter twitterte Kneissl am Freitag: "Die abscheulichen Terrorattacken müssen verurteilt werden. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Verwandten. Österreich ist mit tiefstem Mitgefühl bei Neuseeland."

Von einem "dunklen Tag" hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag gesprochen. "Ich bin erschüttert über die schrecklichen Anschläge von Christchurch (...)", schrieb die Oppositionsführerin auf Facebook. "Sie alle sind Opfer von strukturellem Hass und rassistischer Hetze gegen den Islam geworden. Wir dürfen das nicht zulassen. Ich sende allen Angehörigen mein tiefes Mitgefühl. Austria stands with you!", so Rendi-Wagner.

Putin fordert "verdiente Strafe"

Russland hat den mutmaßlichen Terrorangriff scharf verurteilt. "Der Angriff auf friedliche Bürger, die sich zum Gebet versammelt haben, erschüttert in seiner Grausamkeit und in seinem Zynismus", erklärte Präsident Wladimir Putin am Freitag einer Mitteilung des Kremls zufolge.

Er habe der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern in einem Schreiben sein tiefstes Beileid ausgedrückt. Russland teile die Trauer mit denjenigen, die Angehörige verloren hätten. Alle Personen, die an dem Verbrechen beteiligt waren, müssten eine "verdiente Strafe" bekommen, forderte Putin.

In Deutschland verurteilte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Angriff scharf. Egal, gegen wen sich Hass, Gewalt und Terror richteten, "am Ende sterben Menschen, verlieren Kinder ihre Eltern und Eltern ihre Kinder. Dafür kann es keine Erklärung und darf es nie Entschuldigung geben", schrieb Kramp-Karrenbauer am Freitag auf Twitter. "Im Gedenken an Opfer in #christchurch nie einen Zweifel daran aufkommen lassen", ergänzte sie.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte nach den Ereignissen in Neuseeland: „Wir stehen Seite an Seite gegen solchen Terror.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die mutmaßlichen Terrorangriffe als "abscheuliche Verbrechen". " Frankreich stellt sich gegen alle Formen des Extremismus' und geht mit seinen Partnern gegen den Terrorismus in der Welt vor", teilte Macron am Freitag mit. Alle Gedanken seien jetzt bei den Opfern und ihren Angehörigen.

Die britische Premierministerin Theresa May hat am Freitag den Menschen in Christchurch kondoliert. "Meine Gedanken sind bei allen, die von diesem abscheulichen Gewaltakt betroffen sind", schrieb die Regierungschefin im Kurznachrichtendienst Twitter. Bei den Attacken auf Moscheen in Christchurch sind mindestens 49 Menschen getötet worden.

Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas verurteilt den Angriff auf Twitter. Der "grausame Terroranschlag" treffe friedlich betende Muslime, schrieb. "Wenn Menschen allein wegen ihrer Religion ermordet werden, ist das ein Angriff auf uns alle. Wir stehen zusammen an der Seite der Opfer. Stay strong, New Zealand!"