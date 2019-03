Der Schandfleck des Internets: Wo der Attentäter von Christchurch gefeiert wird

Es wäre bereits verstörend genug, wenn Dialoge dieser Art in irgendwelchen Foren geführt werden – nur 4Chan ist ein wahres Massenmedium: Mehr als 700 Millionen Klicks erhält die Seite im Monat, das ist nur ein bisschen weniger, als die „ New York Times“ im Februar erhielt. Die Seite ist in verschiedene „Boards“ unterteilt, also in verschiedene Themengebiete. Eines davon ist das „/pol/-Board“ – das „politisch inkorrekte Board“, auf dem Ultrarechte, Rassisten, Antisemiten und andere Extreme ihrem Hass auf die Welt freien Lauf lassen.