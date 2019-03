Terror in Neuseeland: Was wir bisher über das Attentat wissen

Was wir wissen

Die Tat: Bei Angriffen auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch kamen am Freitag mindestens 49 Menschen durch Schüsse ums Leben. Den Gesundheitsbehörden zufolge wurden 48 weitere Menschen mit Schusswunden in Krankenhäuser gebracht. Der genaue Ablauf der Tat war auch nach Stunden noch nicht geklärt. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern sprach von einem "terroristischen Angriff".

Die Festnahmen: Als mutmaßlicher Haupttäter wurde ein 28-jähriger Australier festgenommen. Er soll am Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Zudem gab es zwei weitere Festnahmen.