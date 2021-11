Tempo 10 für E-Scooter in Teilen von Paris

Das Tempo von E-Scootern wird in Paris von den drei großen Vermietern seit Montag auf Tempo 10 gedrosselt - zumindest in einigen Teilen des Stadtzentrums. Betroffen sind Gebiete, in denen E-Scooter und Fußgänger sich bislang oft in die Quere kamen, berichtete die Zeitung Le Parisien am Montag. Dazu gehören touristische Attraktionen, Parks, Schulen und Plätze.

Auf Initiative der Stadtverwaltung hatte es im Sommer bereits einen Test am Louvre-Museum und auf einigen anderen Plätzen gegeben. Nun entschieden die Vermieter der insgesamt 15.000 Elektro-Roller in Paris sich zur Ausweitung der „Slow Zones“ mit reduziertem Tempo.