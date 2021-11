Neue E-Scooter-Ordner als Armutszeugnis

Wenn so einfache Dinge des gesellschaftlichen Miteinanders nicht funktionieren, darf man sich jedenfalls nicht wundern, wenn in der Stadt Waste Watcher das Aufräumen kontrollieren oder in der U-Bahn das Essen verboten ist.

Und in Wahrheit darf man sich auch nicht wundern, wenn mit diesen Voraussetzungen in einer Pandemie mehr auf strenge Verordnungen und weniger auf Eigenverantwortung gesetzt werden muss.