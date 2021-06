Am Baum und auf der Telefonzelle: Vom Suchen und Finden der E-Scooter

Gemeint ist der Anbieter Tier mit seinen schwarz-grünen Scootern. Er stellt bald Mitarbeiter ab, die ebenfalls als eine Art Sheriff fungieren sollen. In den nächsten zwei Wochen wird für die inneren Bezirke eine eigene „Street Patrol“ eingerichtet, die täglich in mehreren Schichten die neuralgischen Orte befährt und Ordnung in die geparkten Scooter bringen soll. Einer dieser Orte ist die „Golden Line“, sagt ein Sprecher von Tier. „Vom Westbahnhof über die Mariahilfer Straße bis in den 1. Bezirk sind wir vermehrt im Einsatz. Aber unsere Fahrer verteilen sich über ganz Wien.“ Die Sheriffs sollen auffällig gekleidet sein und auch Kunden-Fragen beantworten.

So sieht man sie in Zukunft vielleicht sogar öfter – die bunt gekleideten Sheriffs, die für stolperfallenfreie Gehsteige sorgen.