Wegen Park-Chaos durch Leihroller kommt Scooter-Sheriff für Wien

Dass die Debatte um die Scooter nicht nur typisch wienerische Jammerei ist, geht auch aus einer Beobachtung der Stadt Wien hervor, die von Oktober 2018 bis August 2019 vorgenommen wurde.

In diesem Zeitraum schritt die Polizei 1.559 Mal wegen Roller-Nutzern ein und stellte 540 Strafen aus – vor allem wegen des Befahrens von Gehsteigen oder des Telefonierens beim Lenken. Außerdem gab es 1.015 Beschwerden aus der Bevölkerung.

Von Letzterem kann auch Markus Figl, Vorsteher des 1. Bezirks (ÖVP) ein Liedchen singen. Umso mehr begrüßt er das Pilotprojekt in der City.

Eigene Scooter-Parkplätze

In Neubau hingegen sind die Beschwerden rund um die E-Scooter zuletzt massiv zurückgegangen, sagt Bezirkschef Markus Reiter (Grüne) Zum einen, weil weniger bis gar keine Touristen unterwegs sind. Und zum anderen, weil auch dort bereits 2020 ein Pilotprojekt gestartet wurde.

Im Bezirk wurden eigene Parkplätze für Scooter geschaffen. Derzeit gibt es bereits drei für bis zu zwölf Scooter: am Platz der Menschenrechte, in der Seidengasse und in der Mondscheingasse.