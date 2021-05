Roller-Verleih: Krise dünnte Wiener E-Scooter-Markt aus

Außerdem gibt es im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent mehr Fahrten. „Und das, obwohl noch immer keine Touristen da sind“, sagt Lime-Geschäftsführer Jashar Seyfi. Viele Wiener hätten aufgrund der Abstandsregeln Scootern gegenüber anderen Verkehrsmitteln den Vorzug gegeben.

Neue Flotte

Nicht nur die Anzahl der Scooter verändert sich laufend, auch die Modelle entwickeln sich weiter. Anbieter Tier will die Flotte in Wien in den nächsten Wochen erneuern und setzt auf Modelle mit Blinkern.