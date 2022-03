Pressestimmen: Russen werden ihr Leben nicht für Putin opfern

Die australische Zeitung The Age zieht am Montag einen Vergleich zwischen dem Konflikt in der Ukraine und der Situation in Myanmar nach dem Putsch:

"Ein mächtiges Militär, das gezielt Zivilisten angreift. Gegner eingesperrt, gefoltert und getötet. Dörfer zerstört und Städte umzingelt. Internetzugang und humanitäre Hilfen blockiert. Flüchtlinge fliehen über die Grenzen in alle Himmelsrichtungen. Das mag wie der Krieg in der Ukraine klingen, aber es ist auch die düstere Realität Myanmars unter einer gewalttätigen und repressiven Militärjunta, die seit einem Putsch im Februar letzten Jahres versucht, ihre Herrschaft durchzusetzen.

Während die russische Invasion in der Ukraine zu Recht die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen hat, ist die sich verschlechternde Situation in Myanmar weitgehend aus dem Blickfeld geraten. Angesichts der prompten, koordinierten internationalen Reaktion auf die russische Invasion in die Ukraine, einschließlich umfassender Sanktionen, intensiver Diplomatie, humanitärer Hilfe und - kontroverser - Waffentransfers, fragen sich einige in Myanmar verständlicherweise, warum die Militärjunta nicht mit etwas Ähnlichem konfrontiert wurde. Natürlich gibt es erhebliche Unterschiede zwischen beiden Krisen. (...) Aber in beiden Ländern haben unverantwortliche autoritäre Regimes volle militärische Gewalt eingesetzt, um politische Ziele zu erreichen, was der Zivilbevölkerung immenses Leid zugefügt hat."