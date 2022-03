Mehrere Explosionen im Westen von Kiew, neue Verhandlungsrunde am Montag

Schiffe mit Getreide verschwunden

Aus dem Hafen der Stadt Berdjansk "verschwanden" nach Berichten des ukrainischen Militärs fünf mit Getreide beladene Schiffe. Die mit mehreren zehntausend Tonnen beladenen Frachter seien von russischen Schleppern aus dem Hafen bugsiert worden und in unbekannter Richtung weggefahren, berichtete am Montag die "Ukrajinska Prawda". Das vom russischen Militär kontrollierte Berdjansk liegt am Asowschen Meer, unweit der schwer umkämpften Hafenstadt Mariupol.

Mehr als 7.000 Menschen aus umkämpften Gebieten evakuiert

Aus von Russland belagerten Gebieten sind nach ukrainischen Angaben am Sonntag 7.295 Menschen herausgebracht worden. Vier von sieben humanitären Korridoren hätten funktioniert, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk am Sonntag in einer Videobotschaft. Rund 4.000 Menschen wurden demnach aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol nach Saporischschja gebracht. Weitere Evakuierungen habe es in der Region Kiew gegeben.