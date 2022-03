"Endlösung": Theologe verurteilt NS-Rhetorik in Putin-Rede

Vor allem habe er jedoch "ein Tabu gebrochen", als er in dieser Rede im Blick auf den Ukraine-Krieg von einer "Endlösung" gesprochen habe, so Tück - ein "Unwort", mit dem die Nationalsozialisten den Entschluss zur Vernichtung des europäischen Judentums 1942 bezeichnet hatten. Tück äußerte sich am Wochenende in einem "Stand.Punkt"-Beitrag auf "katholisch.at", dem Webportal der Katholischen Kirche in Österreich.

Der russische Präsident habe das Wort von der "Endlösung" benutzt, um zu unterstreichen, dass er die "ukrainische Frage" notfalls mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln lösen werde. "Ob hier auch die Androhung, bei einer Intervention des Westens atomare Waffen zum Einsatz zu bringen, mitzuhören ist?"