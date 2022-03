EU-Minister beraten über weitere Russland-Sanktionen

Tanner mit von der Partie

Montagfrüh reiste Ministerin Claudia Tanner nach Brüssel um am Jumbo-Rat teilzunehmen. "Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Seit dem 24. Februar, als Putin seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hat, ist nichts mehr gleich. Der Angriff auf die Ukraine hat klar zum Ausdruck gebracht, dass der Krieg wieder nach Europa zurückgekehrt ist. Daher müssen wir uns intensiv mit der Weiterentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik auseinandersetzen“, so die Verteidigungsministerin im Vorfeld.

Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und die daraus entstandenen Bedrohungen der europäischen Sicherheitsarchitektur hätten es notwendig gemacht, Adaptierungen am Strategischen Kompass vorzunehmen.

Der Strategische Kompass ist ein wichtiges und wesentliches strategisches Grundlagendokument der Europäischen Union und zielt auf die Abwendung hybrider Bedrohungen und auch frühzeitigem Erkennen von Bedrohungen und Krisen ab. Dieser soll künftig die Leitlinien für Maßnahmen der Sicherheits- und Verteidigungsdimensionen enthalten, um die Europäische Union zu einem stärkeren und fähigeren Sicherheitsakteur zu machen.

"Die Staats- und Regierungschefs haben vergangene Woche in Versailles beschlossen, dass es notwendig ist, die Verteidigungsfähigkeiten Europas zu stärken und mehr Verantwortung für unsere Sicherheit zu übernehmen. Es ist daher eine strategische Vorgehensweise notwendig und auch der Prozess des Strategischen Kompasses muss dafür genutzt werden, um unser autonomes Handeln zu forcieren und zu stärken. Wichtig in dieser Debatte ist jedoch auch, die durch den Ukraine-Konflikt veränderte Situation am Westbalkan, nicht aus den Augen zu verlieren. Hier ist es unsere Aufgabe die Westbalkan-Ländern näher an die Europäische Union zu führen und dadurch für Sicherheit und Stabilität im Land sorgen zu können“, so Tanner via Aussendung.