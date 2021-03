Potent dank Eselshaut: Chinas Schönheitswahn löst Eselkrise aus

Es soll die sexuelle Lust steigern, Akne besiegen. Wer es einnimmt, so heißt es, bekomme ein schöneres Gesicht, schlafe besser. Ein Wundermittel, das seit Jahren der Renner in Chinas aufstrebender Mittelklasse ist – und reißenden Absatz findet. Und aus Eselshaut gewonnen wird. Die Rede ist von „Ejiao“, in Form von Gelee oder Pulver erhältlich.

Ursprünglich in einem langwierigen Verfahren hergestellt, produzieren Fabriken das traditionelle Medikament seit Jahren in großem Stil, kochen die Häute ein und verarbeiten sie so zu Gelatine. Während der Anteil wohlhabender Chinesen in den vergangenen 30 Jahren um 800 Millionen Menschen gewachsen ist, ist der Eselbestand im Land seit 1992 von elf Millionen auf weniger als zweieinhalb Millionen zurückgegangen. Farmen florieren zwar, allerdings gelten Esel nicht als die gebärfreudigsten Wesen – durchschnittlich zwölf Monate dauert eine Tragzeit. Kurzum, es reicht nicht aus, den Bedarf im Land zu decken.