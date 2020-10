"Laufsteg des Volkes": Modeschau gegen die Monarchie in Thailand

Die Demonstranten fordern nicht nur Neuwahlen, sondern stellen seit Monaten auch die Rolle der Monarchie in Frage - ein Novum in Thailand. Vor allem geht es dabei um ein umstrittenes Gesetz, das bis zu 15 Jahre Haft für Kritik am Königshaus vorsieht.



Jedoch sind viele auch darüber verärgert, dass König Maha Vajiralongkorn die meiste Zeit in Bayern verbringt. Erst Anfang der Woche hatten Demonstranten der Deutschen Botschaft in Bangkok einen Brief an die Bundesregierung überreicht. Darin baten sie die deutschen Behörden zu prüfen, ob der Monarch seine Amtsgeschäfte von fremdem Boden aus verrichtet. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte zuletzt angekündigt, den Aufenthalt des Königs zu überprüfen. Derzeit ist Vajiralongkorn in Thailand.