Königreich? Ja. Vereinigt? Nicht so sehr

Aber was würde nach dem Tod von Elizabeth II. passieren? In einem Teil des Commonwealth gibt es Rufe nach einem Wechsel zu einem republikanischen System. Der Ex-Premier Australiens, Malcolm Turnbull, sagte: „Nach dem Ende der Regierungszeit der Königin ist es an der Zeit“, zu fragen: „Wollen wir wirklich, dass derjenige, der König oder Königin des Vereinigten Königreichs ist, automatisch unser Staatsoberhaupt ist?“