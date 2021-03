Hektik hinter den Palastmauern nach Rassismus-Vorwürfen bei Oprah

„Never complain, never explain“ – also: „Nie beschweren, nie erklären“ – gilt als inoffizielles Motto der britischen Königsfamilie.

Aber stoische Ruhe und Schweigen erscheinen immer mehr Beobachtern nach dem explosiven Interview von Meghan und Harry mit Oprah Winfrey, samt Rassismusvorwürfen gegen das Königshaus, unangebracht, steht doch die Frage im Raum, ob der Palast, oder gar das Land, rassistisch sei.

Denn Meghan erzählte, dass es vor der Geburt von Sohn Archie „Bedenken und Gespräche“ in der Familie darüber gab, „wie dunkel seine Haut sein könnte“, ohne zu sagen, wer das gefragt habe.

Experten sind vorsichtig und sagen, die meist genau gewählten Kommentare der Royals machen es oft schwierig, wahre Einstellungen einzuschätzen. Aber Kritiker erinnern an so manchen Fauxpas. Etwa als Prinz Philip bei einem Besuch in China 1986 Schlagzeilen machte, als er schottischen Studenten sagte, sie sollten nicht zu lange im Land bleiben, weil sie sonst Schlitzaugen bekämen. Und Harry selbst verkleidete sich 2005 als Nazi, was zu einem Aufschrei und einer Entschuldigung führte.