Hype um Gartenstühle aus Meghan-Interview

Die Stühle sind knapp 70 Zentimeter breit und bestehen aus robustem Akazienholz, Plastik-Rattan an den Seiten und Polstern aus Polyester in Braun oder Beige. In den sozialen Medien zeigten sich viele Zuseher überrascht, dass das Stuhl-Set sogar auf Amazon erhältlich war und nicht noch teurer ist.

Die Auswahl des Möbiliars war natürlich nicht dem Zufall überlassen: Wie der britische Innendesigner Benji Lewis dem Online-Portal Femail erklärte, strahlte das Interview-Setting "Ruhe und nahbaren Luxus" aus, auf grelle Farb-Akzente wurde bewusst verzichtet. Die idyllische Terrasse gehört aber weder den Sussexes noch Oprah, sondern einem gemeinsamen Freund in Santa Barbara.