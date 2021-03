Oprah-Interview: Top-Quoten für Meghan und Harry

Es war zugebenermaßen eine sehr einfache Rechnung: Oprah + Meghan + Harry = Topquote. Das Interview der amerikanischen Showmasterin auf CBS am Sonntagabendhat im Schnitt 17,1 Millionen Zuseher gehabt. Das zweistündige Gespräch mit den beiden Ex-Royals hatte damit doppelt soviele Zuseher als etwa die Golden Globe-Verleihung in der Vorwoche. Laut den amerikanischen Fernsehdaten war das Gespräch das größte Nicht-Sportereignis im Fernsehen seit den Oscars 2020 (da sahen 23,6 Millionen Menschen in den USA zu).