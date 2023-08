Katastrophe abgewendet: Schwierige Öl-Bergung im Roten Meer gelungen

"Mit dem Abschluss des Umpumpens ist eine der größten drohenden ökologischen Katastrophen vermieden worden", sagte Steiner. Ein Unglück auf der "Safer" hätte jahrzehntelange Folgen gehabt. Das Schiff wäre zu einem Symbol für verheerende Umweltschäden geworden wie einst die "Exxon Valdez". Der Tanker war 1989 vor Alaska auf Grund gelaufen. Die daraus resultierende Ölpest gilt bis heute als größte Umweltkatastrophe der internationalen Schifffahrt. "Durch das, was wir in den letzten Wochen geschafft haben, wird sich in einigen Monaten Gott sei Dank niemand mehr an den Namen Safer erinnern."

Das Öl befindet sich nun auf dem Tanker "Yemen" (nach der englischen Schreibweise des Bürgerkriegslandes). Das UNDP hatte ihn eigens für die Aktion gekauft. Auf der "Safer" müssen jetzt mit Meerwasser die Tanks gesäubert werden. Das Wasser wird auch auf der "Yemen" gelagert. Verträge darüber, wo die „Safer“ anschließend verschrottet wird, stehen nach Angaben Steiners kurz vor dem Abschluss.

