USA planen Einsatz von Soldaten auf Tankern im Persischen Golf

Die USA bereiten sich darauf vor, Soldaten zum Schutz von Tankern im Persischen Golf einzusetzen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Regierungskreisen in Washington erfuhr, ist geplant, Marinesoldaten und Marineinfanteristen auf Handelsschiffen einzusetzen, die in der Straße von Hormus und deren Umgebung verkehren. Damit würde das US-Militär die bereits mit Kriegsschiffen und Kampfjets überwachten Handelswege zusätzlich absichern.

Hintergrund der möglichen Einsätze sind mehrere Zwischenfälle, bei denen der Iran in den vergangenen Jahren Tanker im Persischen Golf beschlagnahmt oder angegriffen hatte. Nach US-Angaben hat Teheran in den vergangenen zwei Jahren 20 unter der Flagge anderer Staaten fahrende Schiffe beschlagnahmt oder eine Beschlagnahme versucht. Am 5. Juli unterbanden demnach US-Einsatzkräfte erneute Versuche vor der Küste Omans.