Kardinal Marx zu Missbrauch: "Für manche wäre es besser sie wären verheiratet"

Marx zeigt sich auch selbstkritisch und vor allem kritisch gegenüber der Kirche in Deutschland. Auf die Frage, ob man nicht ein zu großes Grundvertrauen in gewisse Priester hatte, selbst wenn sie Wiederholungstäter waren, sagt Marx: "Die Haltung bei Verantwortlichen in der Kirche war leider oft: Wir glauben einem Priester, wenn er sagt, da war nichts. Auch ich habe mir doch vor 20 bis 30 Jahren nicht vorstellen können, dass Missbrauch in dem Ausmaß bei Priestern passiert. Unvorstellbar. Natürlich kann man sagen: Ihr wart blind. Ich bin der Meinung, wir haben den Priesterstand schützen wollen."

Dass er noch heute von Betroffenen für mangelnde Empathie kritisiert wird, akzeptiert Marx: "Ich will nicht einfach behaupten, dass ich immer empathisch genug war. Es haben jene das Wort, die mich kritisieren. Das ist ihr gutes Recht."

Gleichgültigkeit vorgeworfen

Dass ihm jedoch Gleichgültigkeit von den Gutachtern vorgeworfen werde, wolle Marx so nicht stehen lassen: "Gleichgültig war ich nicht. Vor 2010 war ich vielleicht nicht immer achtsam genug. Aber danach hat es mich sehr umgetrieben. Hätte ich mehr tun können, hätte ich mehr den Betroffenen-Blick haben können? Ja. Vor allem nach meiner ersten Begegnung mit Opfern 2010. Insofern nehme ich die Kritik an, die Betroffene äußern."