Missbrauchsskandale: Oberster Bischof Italiens versucht Befreiungsschlag

von Andrea Affaticati

Besser später als nie. Jetzt hat der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Gualtiero Bassetti, der Tageszeitung Corriere della Sera ein seitenlanges Interview zum Thema Missbrauch von Minderjährigen in der italienischen Kirche gegeben. Eine Geste, die für viel Aufsehen gesorgt hat, denn bis jetzt hatte es den Anschein, die Bischofskonferenz versuche dem Thema auszuweichen.

In dem Interview betonte der Geistliche, die italienische Kirche sei seit geraumer Zeit bemüht, ihren Beitrag zur Missbrauchsverhütung zu leisten. Jede Diözese habe jetzt eine Stelle zum Schutz der Minderjährigen und einen Referenten, an den man sich wenden könne. Auch die Benennung einer unabhängigen Kommission werde in Erwägung gezogen.

Ratzinger als Fanal