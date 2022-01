Aufregung um Falschaussage des Papstes: „Verstrickt in Lügengebilde“

Als langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation war der damalige Kardinal Joseph Ratzinger zwischen 1982 bis zu seiner Wahl zum Papst 2005 oberster Hüter der reinen katholischen Lehre – auf dass sich keine falsche einschleiche. Doch jetzt, nach dem Gutachten zu sexuellem Missbrauch in der Diözese München und Freising, der der Bayer zwischen 1977 und 1982 vorstand, nahm er es mit der Wahrhaftigkeit nicht ganz so ernst. Nach anfänglichem Leugnen der Tatsache, dass er an einer heiklen Sitzung 1980 teilgenommen habe, musste er nun zurückrudern: In einer Stellungnahme ließ der heute 94-Jährige wissen, dass er aus „Versehen“ eine Falschaussage getätigt habe. Das tue ihm „sehr leid“ und er bittet, „diesen Fehler zu entschuldigen“.