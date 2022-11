Italienischer Mafia-Boss in Argentinien gefasst

Die argentinische Polizei hat am Stadtrand von Buenos Aires einen italienischen Mafiaboss verhaftet und damit eine jahrelange Fahndung beendet. Carmine Alfonso Maiorano, ein 68-j√§hriger Boss der 'Ndrangheta, der Mafia in der s√ľditalienischen Region Kalabrien, wurde am vergangenen Mittwoch in der Stadt Guernica in der Provinz Buenos Aires festgenommen, wie italienische Medien am Montagabend berichteten.